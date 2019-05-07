Пограничники задержали двоих граждан при попытке пересечь границу с поддельными правами (ФОТО)

0

В конце прошлой недели на контрольно-пропускном пункте “Кагул” пограничники обнаружили двух человек с поддельными документами. На имя гражданина Румынии и гражданина Молдовы были возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных официальных документов.

На выезде из страны был задержан гражданин Румынии, находившийся за рулём микроавтобуса с румынскими регистрационными номерами. Среди документов, переданных пограничному контролю, были обнаружены водительские права, выданные украинскими властями. В ходе проверок было установлено, что документ не является подлинным. В результате гражданину Румынии пришлось продолжить путешествие в качестве пассажира.

Ещё одно водительское удостоверение с видимыми признаками подделки было обнаружено у гражданина Молдовы. Мужчина собирался выехать из страны в качестве пассажира. Во время проверок у него были обнаружены сомнительные водительские права, выданные властями Российской Федерации. Молдаванин рассказал, что прошёл в России обучение в автошколе и сдал экзамены. Тем не менее, документ был изъят и направлен на дополнительную экспертизу.

В обоих случаях проводятся проверки. В соответствии с действующим законодательством, нарушителям грозят штрафы.