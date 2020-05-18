Пограничники задержали четырёх иностранцев с контрабандой

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За прошедшие 48 часов сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали попытку провоза товаров без документов о происхождении и случай нарушения режима пограничной зоны несовершеннолетним.

Так, пограничники задержали возле рынка в Унгенах четырех граждан Узбекистана. При них был товар для реализации без сопроводительных документов. Задержанные в возрасте от 25 до 28 лет сообщили, что легально прибыли на территорию Молдовы, однако у них не было вида на жительство.

Обнаруженные вещи были изъяты до выяснения обстоятельств. Граждан Узбекистана передали представителям Бюро по миграции и убежищу. Им грозит штраф от 60 до 90 условных единиц.

В тот же день патруль Пограничной полиции в районе населённого пункта Брынза обнаружил несовершеннолетнего за рулём мотоцикла без номеров. 15-летний юноша ехал в приграничной зоне без документов на транспортное средство. Мотоцикл был изъят до выяснения всех обстоятельств, а об инциденте сообщено родителям несовершеннолетнего.

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