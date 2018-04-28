Пограничники выступили с рекомендациями для граждан, отправляющихся на мини-каникулы за границу

Большая часть граждан страны не упустит возможность провести 4 выходных дня – 28, 29, 30 апреля, а также 1 мая, за пределами Молдовы, что приведет к увеличению числа пересечений границы.

В данной связи Пограничная полиция усиливает режим работы для облегчения пассажиропотока и обеспечения более быстрого, но в то же время профессионального контроля. По решению ведомства, число персонала на самых востребованных КПП будет увеличено. Кроме того, будут использованы все спецсредства для контроля и наблюдением за государственной границей, а также открыты все полосы передвижения через КПП для недопущения увеличения времени ожидания и образования очередей.

Пограничная полиция призывает участников движения использовать для пересечения границы все имеющиеся в стране контрольно-пропускные пункты, чтобы не перегружать только некоторые из них. На помощь водителям придет специальное приложение “Trafic online” на официальном сайте ведомства, которое показывает время ожидания на различных КПП.

Узнать о необходимых для пересечения границы документах и задать другие интересующие вопросы можно по телефону “зеленой линии”: +373(22)259-717. Отмечается также, что в период мини-каникул на самых “активных” КПП машины, в которых будут находиться семьи с детьми, а также люди с ограниченными возможностями, будут перенаправлены на полосу прохождения границы дипломатическим корпусом.