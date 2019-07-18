Пограничники выявили насаждения конопли в Бричанах и вблизи границы (ФОТО)

Пограничники выявили насаждения конопли в Бричанах и вблизи границы (ФОТО)

Пограничники обнаружили плантацию конопли на молдо-румынской границе, а также в домашнем хозяйстве в Бричанах.

17 июля, недалеко от села Костулень Унгенского района, пограничники обнаружили более 500 кустов конопли, которые произрастали на участке площадью 20 м2. Растения достигали в высоту до 2,5 метров. Плантация была обнаружена недалеко от сельскохозяйственных земель, принадлежащих сельским жителям. Опасные растения были выкорчеваны.

Также в Бричанах пограничники провели обыск в доме местного жителя. В результате в огороде были обнаружены несколько ухоженных кустов конопли. 49-летняя владелица дома заявила, что растения ей не принадлежат. И в этом случае растения были выкорчеваны и отправлены ​​на экспертизу.

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