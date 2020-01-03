Пограничники усилят деятельность в период мини-каникул

0

Деятельность пограничников в период рождественских мини-каникул, когда число пересечений, как правило, растет, будет усилена. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства.

Таким образом, при необходимости на наиболее востребованных КПП семьи с детьми, а также люди с ограниченными возможностями будут перенаправлены на свободные полосы контроля, в том числе предназначенные для дипломатического корпуса. Специально подготовленные мобильные бригады, оснащенные необходимой техникой, будут оперативно проверять документы.

Решение было принято в связи с тем, что предстоящие 5 дней будут выходными для бюджетников. Из-за этого ожидается существенное увеличение пассажиропотока, в особенности на КПП Леушень, Крива, Скулень, Отачь, Джурджулешть-Рени и в Международном аэропорту Кишинева. Во избежание очередей пограничники просят путешественников выбирать и другие пункты для пересечения границы: Кагул, Костешть, Ларга, Бричень, Окница, Вулканешты, Чишмикиой.

Согласно статистическому анализу, в прошлые годы наибольший пассажиропоток регистрировался до и после праздников с 06.00 до 10.00, с 15.00 до 18.00 и с 20.00 до 23.00.