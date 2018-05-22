Пограничники учуяли запах ароматабака, спрятанного в автомобильном кондиционере

Сотрудники Пограничной полиции Румынии обнаружили в автомобильной системе кондиционирования 34,75 кг ароматического табака, предназначенного для кальяна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, случай произошёл на КПП Албица, когда 32-летний румын проходил контроль на микроавтобусе марки Mercedes-Benz, зарегистрированного в Молдове. Органы правопорядка решили провести тщательный осмотр автомобиля, в ходе чего была обнаружена крупная партия контрабандного табака, незаконный владелец которого ухитрился спрятать товар в системе кондиционирования. В общей сложности пограничники изъяли 34,75 кг ароматизированного табака для кальяна, произведённого в Объединённых Арабских Эмиратах.

В связи с правонарушением вся партия, оцениваемая в 1 564 румынских леев, была изъята, а также был наложен штраф в размере 10 000 румынских леев. Кроме этого, временно был конфискован микроавтобус нарушителя.