Пограничники спасли тонувшего рыбака (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции в секторе Валя Маре спасли мужчину от утопления. Пострадавший упал в воды Прута во время рыбалки.

Инцидент произошёл вечером 19 января. Друг пострадавшего позвал на помощь сотрудников Пограничной полиции, которые помогли мужчине выбраться из воды.

62-летнего жителя села Костулень Унгенского района вытащили на берег и оказали первую помощь до приезда врачей. Мужчина был доставлен в районную больницу. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.