Пограничники рассказали о нарушениях, обнаруженных за сутки

Пограничники рассказали о нарушениях, обнаруженных за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 случай незаконного провоза товаров;
  • 2 попытки предъявить поддельный документ;
  • 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 671. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 007. Из общего числа людей, пересёкших границу, 23 839 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 532.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 086 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 120 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 351 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 5 078 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 455 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 381 пересечение.
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