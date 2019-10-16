Пограничники рассказали о нарушениях, обнаруженных за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

4 человека нарушили режим КПП;

1 случай незаконного провоза товаров;

2 попытки предъявить поддельный документ;

6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 671. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 007. Из общего числа людей, пересёкших границу, 23 839 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 532.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 086 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 120 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 351 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 078 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 455 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 381 пересечение.