Пограничники пресекли канал нелегальной миграции в Унгенах (ФОТО)

0

Сотрудники Пограничной полиции раскрыли сеть, специализирующуюся на нелегальной миграции иностранцев через Республику Молдова в Европейский союз.

Четверо иностранных граждан из Бангладеша и Индии, которые планировали незаконно пересечь государственную границу, были задержаны пограничниками. Задержание произошло после обысков, проведённых в домах нескольких жителей Унген, причастных к организации нелегальной миграции.

Во время слушаний иностранные граждане заявили, что за определённую плату им пообещали помочь пересечь государственную границу через реку Прут. В ходе обысков была обнаружена надувная лодка, а также изъяты два автомобиля, которые использовались для перевозки иностранных граждан в пограничную зону.

В итоге были выявлены и задержаны несколько членов группы, специализирующейся на незаконной миграции граждан в страны Европейского союза. Они занимались организацией перевозки, пребывания и незаконного транзита иностранцев по территории Республики Молдова. В результате противозаконных действий члены группы получили доход в размере нескольких тысяч евро.

Дело было передано в Унгенский районный суд. Если вина задержанных будет доказана, членам группы грозит штраф в размере от 1 150 до 1 350 условных единиц или тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определённые функции или осуществлять определённую деятельность на срок от 3 до 5 лет.