Пограничники поймали водителя с фальшивыми правами

0

Несмотря на то, что власти Германии однажды изымали у молдаванина поддельный документ, он продолжил его использовать.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, на КПП «Костешты-Стынка» в сторону въезда в страну подъехал автомобиль марки Audi A8, зарегистрированный в Чехии. За рулём находился 32-летний гражданин Молдовы, уроженец города Шолданешты. В ходе пограничного контроля было установлено, что водительское удостоверение, выданное молдавскими властями, сфальсифицировано.

Нарушитель признался, что получил документ незаконно, но отказался пояснять все обстоятельства. Кроме этого, он рассказал, что власти Германии однажды изъяли у него права, но спустя некоторое время вернули.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Водителю грозит уголовное наказание.