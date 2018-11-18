Пограничники поймали троих браконьеров из Кагула

Пограничники поймали троих браконьеров из Кагула

Сотрудники пограничной полиции получили информацию о подозрительных действиях 3-х человек в зоне ответственности СПП Брынза. Мужчин задержали за незаконную охоту на кабана в Научном заповеднике “Прутул де Жос”.

Пограничники заметили браконьеров вблизи села Вэлень Кагульского района. В результате оперативных действий на территории заповедника были задержаны трое жителей Кагула, которые попытались замаскировать место, где был задушен дикий кабан. Для незаконной охоты мужчины использовали капканы.

За незаконные действия, совершённые в приграничной зоне, браконьерам грозит штраф в размере до 10 000 леев, пишет deschide.md.

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