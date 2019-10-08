Молдаванин намеревался перевезти в соседнюю страну крупную партию сигарет (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции на севере страны пресекли попытку контрабанды сигарет. Партия в 200 тысяч табачных изделий без акцизных марок была обнаружена в автомобиле, направлявшемся к реке Прут. Оттуда сигареты должны были переправить на лодке в соседнюю страну.

Вечером 7 октября мобильная бригада Пограничной полиции остановила возле села Перерыта Бричанского района транспортное средство Volkswagen Caddy. За рулём машины находился 47-летний житель села Коржэуць. В ходе проверок в багажнике автомобиля было обнаружено 20 коробок, в которых находилось 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, а также надувная лодка.

Задержанный отказался отвечать на вопросы, задаваемые пограничниками. Обнаруженные товары были изъяты до выяснения всех обстоятельств.