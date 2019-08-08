Пограничники поймали молдаванина, устроившегося на работу в Германии на основе поддельного румынского документа

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Сотрудники Пограничной полиции задержали гражданина Молдовы, который устроился на работу в Германии на основании поддельного удостоверения личности, выданного властями Румынии. Инцидент произошёл вчера, 7 августа, на КПП «Кагул».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 21-летний гражданин Молдовы, будучи пассажиром автомобиля, который направлялся в Германию, предъявил паспорт, выданный национальными властями. У правоохранителей появились подозрения в связи с целью путешествия, поэтому было принято решение провести дополнительную проверку. В результате пограничники обнаружили в кошельке мужчины удостоверение личности, выданное румынскими властями.

В ходе исследования было установлено, что документ является поддельным. Житель села Кызлар Леовского района сказал, что ничего не знал о фальсификации удостоверения, но признался, что получил его у гражданина Румынии год назад в Германии, заплатив за услугу 300 евро.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Молодой человек продолжил путешествие, но при условии, что, вернувшись в ближайшее время в Молдову, он будет сотрудничать со следствием.