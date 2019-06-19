Пограничники поймали молдаванина с поддельным водительским удостоверением

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Сотрудники КПП «Кагул» идентифицировали гражданина Молдовы с поддельным водительским удостоверением. Инцидент произошёл вчера, 18 июня, по направлению на выезд из страны.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к контрольно-пропускному пункту подъехал автомобиль марки Mercedes, в котором в качестве пассажира находился 25-летний гражданин Молдовы. Его паспорт был в порядке, но поведение вызвало подозрения у сотрудников Пограничной полиции, в связи с чем было принято решение провести дополнительный контроль и проверить все имеющиеся документы. Молодой человек предъявил пакет документов, среди которых находилось водительское удостоверение, выданное властями Румынии.

В ходе тщательного изучения документа было установлено, что он является поддельным. Более того, в ходе допроса молодой человек признался, что знал о факте фальсификации. Он рассказал, что 2 года назад неизвестные соотечественники, проживающие во Франции, предложили ему поработать в качестве водителя и они же предложили получить водительское удостоверение за 300 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу. Молодой человек принял решение не выезжать за пределы Молдовы.