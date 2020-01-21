Пограничники поймали молдаванина с фальшивым документом

Пограничники поймали молдаванина с фальшивым документом

Гражданин Молдовы пытался попасть в Германию с поддельным удостоверением личности. Его задержали пограничники в пункте пропуска “Хуши-Яссы”.

32-летний мужчина был пассажиром в автомобиле с молдавскими номерами, пишет publika.md. При проверке у молодого человека был найден румынский паспорт, который оказался поддельным.

Молдаванин рассказал, что купил удостоверение личности за 50 евро и собирался использовать его для трудоустройства в Германии. Обстоятельства инцидента выясняются.

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