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Пограничники поймали молдаванина с 63 кг незаконно выловленной рыбы (ФОТО)

Пограничники поймали молдаванина с 63 кг незаконно выловленной рыбы (ФОТО)

Молодому человеку грозит штраф за браконьерство.

Во время патрулирования пограничной зоны неподалеку от села Слобозия Маре, сотрудники Пограничной полиции заметили бросающего сети в озеро Белеу браконьера. Оказалось, что злоумышленником является 27-летний местный житель.

Во время осмотра добычи пограничники обнаружили 63 килограмма незаконно выловленной рыбы. Как выяснилось, сельчанин в этом месяце уже второй раз попадается на браконьерстве.

За содеянное 27-летнему любителю незаконной рыбалки грозит штраф в размере 12 условных единиц.

Ранее трое вооруженных до зубов молдаван задержаны за браконьерство.

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