Пограничники поймали юношу, пытавшегося пересечь границу на основании паспорта старшего брата

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Несовершеннолетний предъявил на границе паспорт старшего брата и пытался на его основании покинуть страну, однако документ вызвал подозрение у пограничников. Инцидент произошёл в конце прошлой недели на КПП «Крива-Мамалига».

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, юноша предъявил пограничникам все необходимые для прохождения границы документы. Во время проверки стражи границы заметили, что молодой человек подозрительно себя ведёт. Пограничники также отметили, что парень выглядит намного моложе, чем указанно в документе. Кроме этого, его черты лица отличались от внешности молодого человека с фотографии в паспорте.

В ходе допроса юноша признался, что ему 17 лет, а паспорт принадлежит его старшему брату. Пограничники связались с владельцем паспорта, и он тоже подтвердил сказанное.

Было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы. Нарушителю грозит штраф в размере 37 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.