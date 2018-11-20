Пограничники поймали двух браконьеров, незаконно использовавших боеприпасы (ФОТО)

Сотрудники сектора Пограничной полиции Бричан совместно со следователями северного районного управления поймали двух граждан Молдовы, занимавшихся браконьерством в пограничной зоне и незаконно хранивших боеприпасы.

Пограничная полиция получила информацию о том, что два жителя села Бульбоака Бричанского района практикуют незаконную охоту и хранят дома незарегистрированное оружие и боеприпасы. В связи с этим был инициирован ряд проверок, в ходе которых патруль Погранполиции обнаружил капкан, который, по предварительным данным, принадлежит одному из подозреваемых.

В результате обысков, проводимых на дому у 32-летнего подозреваемого, было найдено 122 патрона с надписями TAXO и Patriot, патроны, сделанные вручную, 11 упаковок с использованными патронами, а также приборы для очистки оружия. Всё содержалось без разрешающих документов.

Найденные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники Пограничной полиции расследуют это дело. Нарушителям грозит уголовное наказание.