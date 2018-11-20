Пограничники поймали двух браконьеров, незаконно использовавших боеприпасы (ФОТО)

Пограничники поймали двух браконьеров, незаконно использовавших боеприпасы (ФОТО)

Сотрудники сектора Пограничной полиции Бричан совместно со следователями северного районного управления поймали двух граждан Молдовы, занимавшихся браконьерством в пограничной зоне и незаконно хранивших боеприпасы.

Пограничная полиция получила информацию о том, что два жителя села Бульбоака Бричанского района практикуют незаконную охоту и хранят дома незарегистрированное оружие и боеприпасы. В связи с этим был инициирован ряд проверок, в ходе которых патруль Погранполиции обнаружил капкан, который, по предварительным данным, принадлежит одному из подозреваемых.

В результате обысков, проводимых на дому у 32-летнего подозреваемого, было найдено 122 патрона с надписями TAXO и Patriot, патроны, сделанные вручную, 11 упаковок с использованными патронами, а также приборы для очистки оружия. Всё содержалось без разрешающих документов.

Найденные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники Пограничной полиции расследуют это дело. Нарушителям грозит уголовное наказание.

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