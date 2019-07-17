Пограничники “подловили” троих граждан, пытавшихся пересечь границу по фальшивым документам на авто

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Сотрудники Пограничной полиции в Леушенах, Гримэнкэуць и Бричанах обнаружили две “Зелёные карты” и свидетельство о регистрации с явными признаками фальсификации. Сомнительные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Двое граждан Молдовы пытались покинуть страну, предъявив поддельные международные страховые полисы “Зелёная карта”. Первый случай был зарегистрирован на КПП “Бричаны”. Сомнительный документ обнаружили у 54-летнего водителя Mercedes.

Вторая попытка пересечь границу по поддельной автомобильной страховке была пресечена на контрольно-пропускном пункте “Гримэнкэуць”. У 50- летнего водителя изъяли документ с признаками подделки.

Далее, на КПП “Леушены” пограничники остановили 43-летнего гражданина Румынии, который находился за рулём Skoda Superb. Во время проверки документов были обнаружены нарушения в свидетельстве о регистрации, которое было выдано болгарскими властями.

По всем трём инцидентам ведётся разбирательство.