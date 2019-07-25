Пограничники оштрафовали 8 рыбаков за незаконную ловлю (ФОТО)

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За последние 24 часа пограничники задержали 8 граждан Молдовы за незаконную рыбалку в пограничных районах. В результате было изъято около 2,5 км сетей и 100 кг рыбы.

В первом случае пограничники провели задержания на реке Прут вблизи населённого пункта Новые Куконешты. У граждан, рыбачивших в ночное время, не было никаких разрешительных документов. Им удалось поймать 50 кг различных видов рыб. В результате были задержаны 39-летний житель района Рышканы и 52-летний житель Флорештского района.

Другой инцидент произошёл в Кагульском районе. В водах озера Манта рыбачили четверо жителей села Баурчи-Молдовень. У них изъяли около 500 метров сетей и 30 кг рыбы.

Подобный случай был зарегистрирован сегодня утром близ населённого пункта Брынза в Кагульском районе. По факту незаконной рыбалки были задержаны двое жителей села Слобозия Маре. У них было изъято приблизительно 20 кг рыбы разных видов.

За нарушение режима приграничной территории нарушителям были выписаны штрафы.