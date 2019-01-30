Пограничники обнаружили в поезде “Москва-Кишинёв” книжную контрабанду

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Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили в вагоне поезда “Москва – Кишинёв” скрытую от контроля печатную продукцию художественного содержания.

В пункте пропуска «Хутор Михайловский» во время осмотра одного из вагонов поезда «Москва – Кишинев» правоохранители обнаружили печатную продукцию. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу проводник этого вагона – 24-летний гражданин Молдовы.

Сейчас книги, общим количеством 107 единиц, изъяты в установленном порядке. Относительно правонарушителя составлены административные материалы, пишет dancor.sumy.ua.