Пограничники обнаружили у водителя из Молдовы поддельный документ

Пограничники обнаружили у водителя из Молдовы поддельный документ

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили поддельный документ, выданный французскими властями. Инцидент был зафиксирован вчера, 11 июля. Нарушителю грозит штраф.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к линии контроля прибыл водитель за рулём автомобиля марки Mercedes VITO в направлении на въезд в страну. Во время проверки его документов сотрудники Пограничной полиции заметили отсутствие защитных знаков на сертификате о регистрации автомобиля. Документ был выдан властями Франции.

В ходе тщательной проверки было установлено, что документ был подделан с помощью специального технического оборудования. А конкретнее, были выявлены механическое удаление номера сертификата о регистрации, отсутствие информации в базе данных и отсутствие наклейки о техосмотре.

Водитель, 28-летний гражданин Молдовы, сказал, что ничего не знал о несоответствиях и согласился сотрудничать со следствием.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md