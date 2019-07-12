Пограничники обнаружили у водителя из Молдовы поддельный документ

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили поддельный документ, выданный французскими властями. Инцидент был зафиксирован вчера, 11 июля. Нарушителю грозит штраф.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к линии контроля прибыл водитель за рулём автомобиля марки Mercedes VITO в направлении на въезд в страну. Во время проверки его документов сотрудники Пограничной полиции заметили отсутствие защитных знаков на сертификате о регистрации автомобиля. Документ был выдан властями Франции.

В ходе тщательной проверки было установлено, что документ был подделан с помощью специального технического оборудования. А конкретнее, были выявлены механическое удаление номера сертификата о регистрации, отсутствие информации в базе данных и отсутствие наклейки о техосмотре.

Водитель, 28-летний гражданин Молдовы, сказал, что ничего не знал о несоответствиях и согласился сотрудничать со следствием.