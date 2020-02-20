Пограничники обнаружили у иностранца крупную незадекларированную сумму денег (ФОТО)

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Иностранец хотел незаконно провезти через госграницу 29 000 евро. Когда пограничники обнаружили у него деньги, мужчина сказал, что не знал о процедуре их декларирования.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован в среду, 20 февраля, на КПП «Международный аэропорт Кишинёва». Во время сканирования ручного багажа пассажиров рейса «Кишинёв-Москва» у 27-летнего гражданина РФ были найдены 29 000 евро. Деньги не были задекларированы на таможне. Мужчина заявил, что не знал об этой процедуре.

Об инциденте были проинформированы сотрудники Таможенной службы. За нарушение иностранцу грозит штраф.