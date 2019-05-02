Пограничники не дали молдаванину попасть в Германию по поддельному паспорту

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Румынское удостоверение личности с признаками фальсификации обнаружили пограничники на контрольно-пропускном пункте “Кагул”. С поддельным документом наш соотечественник пытался добраться до Германии.

Инцидент произошёл 1 мая. На КПП подъехал автомобиль Volkswagen Golf с молдавскими номерными знаками. В результате проверки у одного из пассажиров было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями, с признаками подделки. 28-летний житель Единец рассказал, что “купил” документ за 100 евро.

Пограничная полиция продолжает расследование. Если мужчину признают виновным, ему грозит штраф до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или до 2 лет лишения свободы.