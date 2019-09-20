Пограничники нашли в поезде “Москва-Кишинёв” контрабандную косметику и кассовое оборудование

Пограничники нашли в поезде “Москва-Кишинёв” контрабандную косметику и кассовое оборудование

В железнодорожном пункте контроля “Хутор-Михайловский” пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления и кассовое оборудование. 

Осматривая поезд “Москва-Кишинёв”, пограничный наряд под пассажирским вагоном в месте для аккумуляторной батареи обнаружил 3 картонные коробки, в которых находились около 80 флаконов и баночек с косметикой, а также 6 термопринтеров для печати чеков. Как выяснилось, таким образом незаконно перевезти через границу данные товары пытался проводник этого поезда, 49-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы, передаёт dancor.sumy.ua.

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