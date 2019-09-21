Пограничники нашли у румына более 20 тысяч незадекларированных евро: деньги конфисковали

0

Гражданина Румынии задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Он не задекларировал крупную сумму иностранной валюты.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, деньги были обнаружены сегодня утром во время проверки пассажиров, направлявшихся на выезд из страны. 39-летний мужчина должен был прибыть в Париж, однако его задержали после того, как в его сумке обнаружили крупную сумму иностранной валюты.

О данной находке сообщили сотрудникам Таможенной службы, в компетенции которой находится зарегистрированный случай.