Пограничники нашли у румына более 20 тысяч незадекларированных евро: деньги конфисковали

Пограничники нашли у румына более 20 тысяч незадекларированных евро: деньги конфисковали

Гражданина Румынии задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Он не задекларировал крупную сумму иностранной валюты.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, деньги были обнаружены сегодня утром во время проверки пассажиров, направлявшихся на выезд из страны. 39-летний мужчина должен был прибыть в Париж, однако его задержали после того, как в его сумке обнаружили крупную сумму иностранной валюты.

О данной находке сообщили сотрудникам Таможенной службы, в компетенции которой находится зарегистрированный случай.

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