Пограничники нашли ранее пропавшего без вести мужчину с психическим расстройством

Стражи границы обнаружили мужчину недалеко от железнодорожного вокзала Липкан.
Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 8 мая 55-летнего мужчину объявили в розыск его родственники. Эта информация была передана пограничной полиции Крива от инспектората полиции Дрепкэуць.
Согласно полученным данным, мужчина находится на учёте у психиатра в населенном пункте Слобозия-Ширэуць. Спустя ночь поисков, 9 мая, пограничники обнаружили пропавшего, который блуждал по железнодорожному вокзалу в Липканах.
Он был передан представителю полиции, а родственники были уже проинформированы в связи с этим.
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