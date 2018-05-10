Пограничники нашли ранее пропавшего без вести мужчину с психическим расстройством

Пограничники нашли ранее пропавшего без вести мужчину с психическим расстройством

Стражи границы обнаружили мужчину недалеко от железнодорожного вокзала Липкан.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 8 мая 55-летнего мужчину объявили в розыск его родственники.  Эта информация была передана пограничной полиции Крива от инспектората полиции Дрепкэуць.

Согласно полученным данным, мужчина находится на учёте у психиатра в населенном пункте Слобозия-Ширэуць. Спустя ночь поисков, 9 мая, пограничники обнаружили пропавшего, который блуждал по железнодорожному вокзалу в Липканах.

Он был передан представителю полиции, а родственники были уже проинформированы в связи с этим.

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