Пограничники нашли крупную партию сигарет с акцизами РМ в вагонах поезда “Кишинёв-Бухарест” (ВИДЕО)

0

В общей сложности было обнаружено 400 000 сигарет. Стоимость партии составила 300 000 леев.

Более 20 000 пачек контрабандных сигарет были найдены румынскими пограничниками в воскресенье вечером в вагонах поезда рейса “Кишинёв – Яссы – Бухарест”. Сигареты с акцизами РМ были спрятаны под койками проводников, под умывальниками и в стенах вагонов, передаёт deschide.md.

Сигареты были изъяты, а проводники поезда, граждане Румынии, получили штрафы на сумму 50 000 леев каждый. Стоит отметить, что один из проводников находится под следствием по делу о контрабанде сигарет.