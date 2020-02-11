Пограничники нашли крупную партию контрабандных сигарет в автобусе рейса “Молдова-Франция”

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Около 1 000 пачек сигарет разных марок с акцизами РМ и более 5 литров алкогольных напитков были найдены румынскими пограничниками в автобусе рейса “Молдова-Франция”.

За рулём автобуса находился гражданин Румынии. Водитель сказал, что он провозит 10 пачек сигарет и 4 бутылки алкогольных напитков. Однако во время тщательной проверки пограничники нашли 966 пачек сигарет и более 5 литров алкогольных напитков с акцизами РМ, передаёт publika.md.

Контрабанда принадлежала водителю и была спрятана в специально оборудованных местах. Запрещённый товар был конфискован.