Пограничники нашли фальшивый документ у депортированного из Франции молдаванина

0

Сотрудники Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва обнаружили фальшивое удостоверение личности у гражданина Молдовы, который был депортирован из Франции.

По данным пресс-службы ведомства, пограничники получили информацию о том, что на самолёте рейса Париж-Кишинёв находится 29-летний гражданин Молдовы, которому был наложен депорт властями Франции. Прибыв в Кишинёв, мужчина прошёл контроль, в ходе которого было обнаружено удостоверение личности, выданное властями Румынии, с признаками фальсификации.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Мужчине грозит уголовное наказание за хранение и использование фальшивого документа.