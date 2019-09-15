Пограничники нашли фальшивый документ у депортированного из Франции молдаванина

Пограничники нашли фальшивый документ у депортированного из Франции молдаванина

Сотрудники Пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва обнаружили фальшивое удостоверение личности у гражданина Молдовы, который был депортирован из Франции.

По данным пресс-службы ведомства, пограничники получили информацию о том, что на самолёте рейса Париж-Кишинёв находится 29-летний гражданин Молдовы, которому был наложен депорт властями Франции. Прибыв в Кишинёв, мужчина прошёл контроль, в ходе которого было обнаружено удостоверение личности, выданное властями Румынии, с признаками фальсификации.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Мужчине грозит уголовное наказание за хранение и использование фальшивого документа.

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