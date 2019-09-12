Пограничники нашли более 20 кг янтаря, спрятанные в багаже и под одеждой гражданина Турции (ФОТО)

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Пограничники КПП «Албица» обнаружили более 20 кг ювелирных изделий, изготовленных, согласно предварительным данным, из янтаря. Контрабанда была спрятана в багаже и под одеждой гражданина Турции.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зафиксирован сегодня, 12 сентября. К пограничному контролю подъехал автомобиль, направлявшийся в сторону въезда в Румынию. Машина была зарегистрирована в Молдове, а за рулём находился 45-летний гражданин Турции.

На основании информации, отправленной молдавскими пограничниками румынским коллегам, было принято решение о тщательном осмотре автомобиля и гражданина. В результате этого было найдено более 20 кг незадекларированных ювелирных изделий, предположительно, из янтаря, которые были спрятаны в автомобиле и под одеждой водителя.

Контрабанда была отправлена на экспертизу. Пограничники выясняют все обстоятельства.