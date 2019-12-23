Пограничники конфисковали у молдаванина авто, числящееся в угоне

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Автомобиль, который числился в базах данных как угнанный, был задержан в пункте пересечения границы “Албица-Яссы”. За рулём находился 38-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии.

Водитель перевозил на платформе автомобиль Toyota RAV4, зарегистрированный в Италии. После проверок выяснилось, что автомобиль занесён властями Нидерландов в базы данных как подлежащий конфискации, сообщает publika.md. Мужчина заявил, что перевозил машину в Молдову по просьбе друга и ничего не знал о нарушениях, обнаруженных пограничниками.

Транспортное средство было конфисковано. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.