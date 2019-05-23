Пограничники изъяли очередную партию одежды без документов (ФОТО)

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Товары без сопроводительных документов были обнаружены пограничниками на севере страны. Было установлено, что вещи были закуплены для перепродажи на рынке в городе Рышканы.

Вечером 22 мая сотрудники Пограничной полиции остановили близ Липкан микроавтобус Mercedes Sprinter. В багажном отсеке пограничники обнаружили партию вещей без сопроводительных документов. Товар, первоначально оценённый в 30 000 леев, принадлежал пассажирке, 42-летней уроженке города Рышканы.

Женщина сообщила, что работала на основании патента и собиралась продать товар на рынке в Рышканах. При ней не было никаких документов, подтверждающих происхождение вещей.

Партию одежды изъяли до выяснения всех обстоятельств. В соответствии с действующим законодательством, нарушительнице грозит штраф.