Пограничники изъяли очередную партию одежды без документов (ФОТО)

Пограничники изъяли очередную партию одежды без документов (ФОТО)

Товары без сопроводительных документов были обнаружены пограничниками на севере страны. Было установлено, что вещи были закуплены для перепродажи на рынке в городе Рышканы.

Вечером 22 мая сотрудники Пограничной полиции остановили близ Липкан микроавтобус Mercedes Sprinter. В багажном отсеке пограничники обнаружили партию вещей без сопроводительных документов. Товар, первоначально оценённый в 30 000 леев, принадлежал пассажирке, 42-летней уроженке города Рышканы.

Женщина сообщила, что работала на основании патента и собиралась продать товар на рынке в Рышканах. При ней не было никаких документов, подтверждающих происхождение вещей.

Партию одежды изъяли до выяснения всех обстоятельств. В соответствии с действующим законодательством, нарушительнице грозит штраф.

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