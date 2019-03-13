Пограничники изъяли контрабандную партию мобильных телефонов, спрятанных в микроавтобусе (ФОТО)

Пограничники изъяли контрабандную партию мобильных телефонов, спрятанных в микроавтобусе (ФОТО)

Мобильные телефоны и аксессуары, спрятанные в салоне пассажирского микроавтобуса с целью незаконного ввоза в страну, были обнаружены пограничниками в пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”. Инцидент произошёл вечером 12 марта.

В ходе обыска салона микроавтобуса, следовавшего по маршруту “Одесса-Кишинёв”, были обнаружены 24 мобильных телефона и несколько пар наушников. Контрабандный товар был спрятан в специальных отсеках под пассажирскими креслами.

По результатам расследования было установлено, что обнаруженный товар принадлежит 48-летнему водителю, гражданину Молдовы. Мужчина не смог предъявить документы о происхождении вещей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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