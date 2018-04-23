Пограничники арестовали жителя Сорок, скрывавшегося от органов за подделку документов

Мужчина долгое время находился в розыске и скрывался в доме возлюбленной.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, ими совместно с прокуратурой района Сорок был проведён ряд расследований по выявлению и задержанию гражданина Молдовы, который подозревается в изготовлении, владении, сбыте или использовании поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

По данным следствия, “охота” за правонарушителем велась почти год. В результате этого, в конце прошлой недели под руководством прокуроров был проведён обыск на дому, в котором временно проживал мужчина. Как оказалось, всё это время он скрывался у своей сожительницы. В итоге, мужчина был арестован и сопровождён в прокуратуру Сорок для выяснения всех обстоятельств.

Согласно действующему законодательству фальсификация документов наказывается штрафом в размере до 11 тысяч леев, неоплачиваемый труд на срок от 150 до 200 часов или тюремное заключение до 2-х лет.