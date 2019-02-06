Пограничникам пришлось применить огонь при задержании вооружённого мужчины (ФОТО)

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Патрульные сектора Пограничной полиции Леова задержали минувшей ночью мужчину, охотившегося на лисиц в пограничной зоне, нахождение в которой строго запрещено законом.

На удивление сотрудников Пограничной полиции у мужчины были все необходимые документы на оружие и право на охоту, однако он нарушил пограничную зону и успел застрелить одну лису. Поданным пресс-службы ведомства, среди ночи патрульные услышали выстрел. С помощью тепловизора они увидели, что неизвестный направляется в сторону села Точиле-Рэдукань.

Когда пограничники попытались остановить мужчину, он проигнорировал приказы правоохранителей и хотел скрыться от их преследования. В связи с этим пограничники были вынуждены произвести три выстрела в воздух, чтобы обязать мужчину сдаться. В итоге беглеца удалось задержать. Им оказался 45-летний житель села Точиле-Рэдукань Леовского района.

В ходе личного обыска задержанного было найдено 2 фонарика и охотничье ружьё, заряженное двумя патронами. А приблизительно на расстоянии 200 м была найдена застреленная лиса. Мужчину сопроводили в сектор Пограничной полиции Леова. Об инциденте была уведомлена Государственная экологическая инспекция.