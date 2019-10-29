Пограничник за деньги дал добро на незаконный вывоз товара: начато служебное расследование (ФОТО)

Пограничник за деньги дал добро на незаконный вывоз товара: начато служебное расследование (ФОТО)

Пограничная полиция инициировала служебное расследование в отношении сотрудника, работавшего на КПП «Тудора», который получил взятку за незаконный провоз товара через госграницу. Подозреваемый был отстранён от должности до завершения дела.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, вчера, 28 октября, к пункту пропуска «Тудора» в сторону въезда в страну подъехал микроавтобус, за рулём которого находился 43-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки в автомобиле было найдено большое количество коробок с товарами, на которые у водителя не оказалось документов о происхождении.

В ходе беседы с правоохранителями нарушитель заявил, что днём ранее на КПП «Тудора» пограничник ему разрешил незаконно пересечь границу за денежное вознаграждение, однако на украинской таможне его не пропустили. Некоторое время водитель провёл на транзитной территории, после чего решил вернуться в Молдову, чтобы разрешить ситуацию.

Пограничная полиция инициировала служебное расследование в связи со случаем получения взятки за незаконный ввоз товара.

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