Пограничная служба рассказала о количестве нарушений на границе за сутки

Пограничная служба рассказала о количестве нарушений на границе за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 11 человек нарушили режим КПП;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 38 604 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 21 067. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 520 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 984 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 087 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 357 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 886 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 3 168 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 978 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 313 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 909 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 459 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 164 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 866 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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