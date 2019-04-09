Пограничная служба рассказала о количестве нарушений на границе за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

11 человек нарушили режим КПП;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 38 604 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 21 067. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 520 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 984 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 087 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 357 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 886 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 168 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 978 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 313 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 909 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 459 пересечений,

КПП «Крива» – 1 164 пересечения,

КПП «Тудора» – 866 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.