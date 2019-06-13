Пограничная служба рассказала о количестве нарушений на границе за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 073. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 30 911. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 447 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 294.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 110 пересечений,

КПП «Леушены» – 9 558 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 333 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 774 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 434 пересечения,

КПП «Кагул» – 4 990 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 205 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 187 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 2 070 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 031 пересечение.