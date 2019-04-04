Пограничная служба Молдовы сообщила о нарушениях на границе

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 незаконное пересечение молдо-украинской границы;
- 10 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 2 попытки предъявить поддельные документы;
- 4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 22 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 42 052 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 159. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 930 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 593 пересечения, среди которых 6 138 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 434 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 770 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 986 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 769 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 395 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 085 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 844 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 806 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 573 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 009 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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