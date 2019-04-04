Пограничная служба Молдовы сообщила о нарушениях на границе

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 незаконное пересечение молдо-украинской границы;

10 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконного провоза товаров;

2 попытки предъявить поддельные документы;

4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

22 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 42 052 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 159. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 930 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 593 пересечения, среди которых 6 138 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 434 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 770 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 986 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 769 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 395 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 085 пересечений,

КПП «Крива» – 1 844 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 806 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 573 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 009 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.