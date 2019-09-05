Какие нарушения были выявлены на границе за последние сутки

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 попытка предъявить поддельный документ;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 557. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 258. Из общего числа людей, пересёкших границу, 34 792 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 678.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 11 644 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 787 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 121 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 622 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 253 пересечения,

КПП «Кагул» – 5 190 пересечений.