Какие нарушения были выявлены на границе за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 6 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 5 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 63 557. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 258. Из общего числа людей, пересёкших границу, 34 792 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 678.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 11 644 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 787 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 6 121 пересечение,
- КПП «Атаки» – 5 622 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 253 пересечения,
- КПП «Кагул» – 5 190 пересечений.
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