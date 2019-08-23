Пограничная ситуация за сутки: более 45 000 человек выехали из страны

В пунктах пересечения поток лиц составил 83 793. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 45 943.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 47 625 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 18 042.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 12 815 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 419 пересечений,
- КПП «Кагул» – 7 070 пересечений,
- КПП «Атаки» – 7 059 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 481 пересечение,
- КПП «Скуляны» – 6 139 пересечений,
- КПП «Паланка» – 5 958 пересечений,
- КПП «Тудора» – 5 913 пересечений.
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