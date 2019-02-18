Пограничная ситуация за неделю: около сотни человек попались за нарушения

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В период с 11 по 17 февраля 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 69 нарушений, в которых участвовали 77 человек, которые нарушили закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрирвоаны следующие нарушения:

30 нарушений режима пересечения границы;

11 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

20 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

8 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 132 ориентировки, три из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 44 иностранным гражданам, а также 55 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 78 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 70 200 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 304 175 перехода, из которых 153 399 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 79 345 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 49% из всех пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 52 265 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 41 470 пересечений,

КПП «Скуляны» –34 210 пересечений,

КПП «Атаки» – 32 103 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 25 442 пересечения,

КПП «Крива» – 16 760 пересечений,

КПП «Кагул» – 15 626 пересечений,

КПП «Паланка» – 12 251 пересечение,

КПП «Костешты» – 12 226 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 6 846 пересечений.

Самым загруженным днём было воскресенье, 17 февраля, когда было зарегистрировано 54 646 пересечений, а трафик транспорта составил 12 833. На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.

Напомним, что КПП «Паланка-Маяки-Удобное» открыт для всех видов транспорта, при условии, что они не перевозят алкогольную и табачную продукцию, а также продукцию, подлежащую ветеринарному и фитосанитарному контролю.