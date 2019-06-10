Пограничная ситуация за неделю: десятки сообщений о нарушениях

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В период с 3 по 9 июня в пунктах пересечения границы сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 82 нарушения, в которых участвовали 85 человек, нарушивших Закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

36 нарушений режима пересечения границы;

11 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

28 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

7 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 159 ориентировок, 16 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 62 иностранным гражданам, а также 94 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 66 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 81 600 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 418 152, из которых 214 363 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 91 709. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 47% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 9 июня, когда было зарегистрировано 73 071 пересечение, а трафик транспорта составил 14 947.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 73 772 пересечения,

КПП «Леушены» – 68 943 пересечения,

КПП «Атаки» – 40 282 пересечения,

КПП «Скуляны» – 38 980 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 34 754 пересечения,

КПП «Кагул» – 29 258 пересечений,

КПП «Паланка» – 18 348 пересечений,

КПП «Крива» – 14 794 пересечения,

КПП «Костешты» – 14 417 пересечений.