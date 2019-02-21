Пограничная ситуация: ни дня без нарушений

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконно провезти товары;

1 попытка предъявить поддельный документ;

4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

7 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 285 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 866. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 669 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 150 пересечений, среди которых 5 852 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 246 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 740 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 843 пересечения,

КПП «Атаки» – 4 829 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 549 пересечений,

КПП «Крива» – 2 084 пересечения,

КПП «Кагул» – 1 931 пересечение,

КПП «Костешты» – 1 703 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 412 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 1 033 пересечения.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.