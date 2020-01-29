Пограничная полиция задержала двух браконьеров, подстреливших кабана

Пограничная полиция задержала двух браконьеров, подстреливших кабана

Сотрудники Пограничной полиции в Унгенах задержали двух человек, у одного из которых было незаконно хранимое охотничье ружьё. Также на месте был обнаружен убитый кабан весом около 100 кг.

Примерно в тысяче метров от государственной границы патрульные услышали выстрел. Вскоре после этого они заметили двоих мужчин. Завидев пограничников, мужчины поспешили скрыться на автомобиле.

В результате предпринятых действий личность граждан была установлена. Ими оказались двое жителей села Петрешть Унгенского района. При осмотре периметра был обнаружен труп дикого кабана.

Охотничье ружьё было изъято и передано на экспертизу. В соответствии с законодательством, мужчинам грозит штраф за браконьерство.

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