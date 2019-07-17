Пограничная полиция выявила за сутки множество нарушений правопорядка

Пограничная полиция выявила за сутки множество нарушений правопорядка

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 3 попытки предъявить поддельные документы;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 автомобиль, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 67 367. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 34 406. Из общего числа людей, пересекающих границу, 37 683 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 813.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 306 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 807 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 731 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 6 300 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 459 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 4 659 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 3 001 пересечение,
  • КПП «Крива» – 2 679 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 639 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 294 пересечения.
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