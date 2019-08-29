Пограничная полиция сообщила о ситуации на КПП за последние 24 часа

Пограничная полиция сообщила о ситуации на КПП за последние 24 часа

По данным Пограничной службы, в настоящее время все пункты пропуска работают в нормальном режиме. В пунктах пересечения поток лиц за минувшие сутки оставил 58 470. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 29 443.

Из общего числа людей, пересекших границу, 40 076 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 992.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 440 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 6 920 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 348 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 4 409 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 3 768 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 960 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 2 844 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 798 пересечений.
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