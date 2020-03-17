Пограничная полиция: с сегодняшнего дня большинство КПП на границах с Румынией и Украиной закрыты (СПИСОК)

Пограничная полиция: с сегодняшнего дня большинство КПП на границах с Румынией и Украиной закрыты (СПИСОК)

По данным Пограничной полиции, за последние 24 часа 7 990 человек пересекли границу Молдовы. 4 670 пересечений зарегистрировали на молдо-румынской границе, 1 736 – на границе с Украиной и 1 584 – через воздушный пункт пропуска.

4 370 человек были обследованы с помощью цифровых термометров и термосканеров. В результате были составлены 3 378 эпидемиологических карты.

Гражданам напоминают, что с сегодняшнего дня действует запрет на пересечение молдо-украинской границы. Также с 20:00 сегодняшнего дня будет запрещено пересечение молдо-румынской границы для иностранных граждан через открытые пункты пропуска (за некоторыми исключениями).

По официальной информации пограничных и таможенных органов Румынии и Украины, несколько пунктов пересечения закрываются на неопределённый срок.

На границе с Румынией ЗАКРЫТЫ:

  • КПП “Кагул-Оанча” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Липканы-Рэдэуць-Прут” (автомобильный/международный пункт).

ОТКРЫТЫ:

  • КПП “Леушены-Албица” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП Скуляны-Скуляны” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Унгены-Яссы” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Джурджулешты-Галац” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Джурджулешты-Галац” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Костешты-Стынка” (автомобильный/международный пункт).

На границе с Украиной ЗАКРЫТЫ:

  • Все молдо-украинские пункты пересечения границы с местным и межгосударственным статусом, а также:
  • КПП “Окница-Сокиряны” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Ларга-Кельменцы” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Крива-Мамалыга” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Вулканешты-Виноградовка” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Басарабяска-Серпнёво-1” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Ларга-Кельменцы” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Косэуць-Ямполь” (речной/международный пункт);
  • КПП “Унгурь-Бронница” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Чадыр-Лунга-Новые Трояны” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Первомайск-Кучурган” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Гоянул Ноу-Платоново” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Христовая-Болган” (автомобильный/международный пункт).

ОТКРЫТЫ:

  • КПП “Атаки-Могилёв-Подольск” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Вэлчинец-Могилёв-Подольск” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Окница-Сокиряны” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Бричаны-Росошаны” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Крива-Мамалыга” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Джурджулешты-Рени” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Джурджулешты-Рени” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Етулия-Фрикэцей” (ж/д/международный пункт);
  • КПП “Мирное-Табаки” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Паланка-Маяки-Удобное” (автомобильный/международный пункт);
  • КПП “Тудора-Староказачье” (автомобильный/международный пункт).
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