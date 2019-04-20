Пограничная полиция рассказала о количестве нарушений на границе за сутки

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

3 человека пытались пересечь границу на основании поддельных документов;

5 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Молдовы;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 51 981 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 27 909. Из общего числа людей, пересекающих границу, 29 054 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 125 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 427 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 427 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 198 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 494 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 297 пересечений,

КПП «Кагул» –2 587 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 345 пересечений,

КПП «Крива» – 2 360 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 569 пересечений.

Этим утром, начиная с 06:30 и в течение двух часов, в трёх КПП – Паланка, Крива и Бричаны, было затруднено трансграничное движение, а время ожидания превышало 30 минут. На данный момент интенсивное движение наблюдается в пунктах “Паланка” и “Крива”. В связи с этим Пограничная полиция рекомендует путешественникам пересекать границу через другие КПП, находящиеся вблизи.